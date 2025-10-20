お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之さんが、自身のＳＮＳを更新。

インフルエンザに罹患したことを明かしました。



【写真を見る】【 ウエストランド・井口 】 インフルエンザに罹患 「ついに限界を向かえて高熱」「しっかり休んで、しっかり治します」





井口浩之さんは「3週間くらいずっと体調悪かったり声出なかったりしたんですが、ついに限界を向かえて高熱が出ちゃいました」「ちょっとだけお休みさせていただきます。ご迷惑おかけします。」と、投稿。



続けて「体調も声も完全回復して、また頑張ります！！！よろしくお願いします！」と、ファンに向けて呼びかけています。





そして、続く投稿で井口浩之さんは「インフルエンザでした しっかり休んで、しっかり治します。」と、明かしています。





この投稿にファンからは「インフルエンザ 高熱の原因がわかってよかったです

お水たくさん飲んで精のつく好きなもの食べて汗かいて、高級ベッドでたっぷり寝てください お大事に」・「水分たくさん取って、たくさん催眠取って、ゆっくり休んでくださいね 完全復活した元気印な井口さんにTVやライブでお会い出来るのを楽しみにしています」・「インフルでしたか ゆっくり休んでくださいね 元気になったらまたいっぱい笑わせてください〜」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】