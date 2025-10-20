秋田市仁井田で連日クマが目撃されています。



仁井田小学校の敷地内でも目撃されていて、警察が注意を呼びかけています。



秋田中央警察署の調べによりますと18日午前8時25分ごろ、自宅の庭で作業をしていた70代の女性が、秋田市仁井田本町一丁目の側溝の中にいるクマ1頭を目撃しました。



また、18日午前11時ごろには60代の男性が、秋田市仁井田本町一丁目の自宅敷地内のカキの木にのぼっている体長約50センチのクマ1頭を目撃しました。





その45分ほど後の午前11時45分ごろ、秋田市仁井田本町四丁目の仁井田小学校の敷地内で、さらにその5分後の午前11時50分ごろには、秋田市仁井田本町三丁目でクマ1頭が目撃されています。翌19日の午前6時40分ごろには、車に乗っていた40代の女性が秋田市仁井田字仲谷地の田んぼに体長約50センチのクマ1頭がいるのを目撃しました。近くの民家までは約150メートルです。クマは20日も目撃されています。20日午後0時20分ごろ、秋田市仁井田字仲谷地の田んぼの中にあるビニールハウスの中で、1頭のクマが目撃されました。あおぞら幼保連携型認定こども園から250メートルほどの場所で、クマはすでに立ち去っていますが、警察が注意を呼びかけています。県内では20日だけで6人がクマに襲われてけがをしています。十分な警戒が必要です。