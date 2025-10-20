ニューストップ > 国内ニュース > 大館市の大館桂桜高校近くでクマ目撃 付近に民家も 警察が注意を呼… 大館市の大館桂桜高校近くでクマ目撃 付近に民家も 警察が注意を呼びかけ 19日 秋田 大館市の大館桂桜高校近くでクマ目撃 付近に民家も 警察が注意を呼びかけ 19日 秋田 2025年10月20日 15時8分 ABS秋田放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 19日朝、大館市の大館桂桜高校の近くでクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと19日午前6時ごろ、自宅にいた60代の男性が、大館市片山町三丁目の雑木林にいる1頭のクマを目撃しました。すぐ近くには民家があり、大館桂桜高校までは約150メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 秋田市仁井田でクマの目撃が続く 仁井田小学校の敷地内でも 警察が注意を呼びかけ 20日 秋田 秋田市泉の住宅街でクマの目撃相次ぐ 秋田工業高校の敷地内でも 警察が注意を呼びかけ 19日 秋田 20日だけで6人がクマに襲われけが 4人が襲われた湯沢市中心部では住宅にクマがとどまる 秋田