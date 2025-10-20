Image: Amazon

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年10月20日は、手のひらサイズでも、Marshallらしい重厚なサウンドを鳴らす「Willen II」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

小型ながらもパワフルなMarshall製ワイヤレスポータブル防水スピーカー「Willen II」が17％オフ！

手のひらサイズでも、Marshallらしい重厚なサウンドを鳴らす「Willen II」が17％オフ。最大17時間の連続再生とIP67の防塵防水性能を備え、どんなシーンでも音楽を鳴らし続けるタフなポータブルスピーカーがお買い得です。

Marshall（マーシャル）の「Willen II」は、コンパクトなボディながらも改良されたドライバーが低音域と全体の音質を大幅に向上。前モデルよりもバランスの取れた迫力のあるマーシャルサウンドを実現しています。

手のひらに収まるサイズながら、まるでライブ会場を思わせるような奥行きを感じる音圧が魅力。Bluetooth 5.3対応で、スマートフォンとの接続もより安定しています。

17時間鳴り続けるタフな防水スピーカー

アウトドアでも安心して使えるIP67等級の防塵・防水仕様で、水辺や砂埃のある場所でも安心して使えます。さらに、最大17時間の連続再生が可能で、20分の急速充電で約5.5時間も再生できるので、キャンプやフェスなどの長時間使用でも充電切れの心配する必要がありません。

背面のマルチポジションストラップを使えば、木の枝や自転車のハンドルなど、どこにでも簡単に取り付けられるのも嬉しいポイントです。

デザインはMarshallらしいクラシックなルックスを継承しながら、よりモダンでスマートに。手のひらサイズのポータブルスピーカーとは思えない迫力とタフネスを両立した「Willen II」は、まさに“どこでもロックを鳴らせる”スピーカーです。

なお、上記の表示価格は2025年10月20日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

