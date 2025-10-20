台湾鉄道、平渓線の運転見合わせ　台北や新北の一部に大豪雨特報

（台北中央社）20日の台湾は北部の山地などで大雨に見舞われている。台湾鉄路（台鉄）は同日正午現在、安全確保のため、北部・新北市の山間部などを走る平渓線の運転を見合わせている。運転見合わせ区間についてはバスで代行輸送する。天候に応じて運転再開時刻を検討し、適時に発表するとしている。



中央気象署（気象庁）は同日午前、台北市全域と新北市の山地と平地を対象に、24時間雨量が350ミリ以上または3時間雨量が200ミリ以上に達する恐れがあるとして「大豪雨」特報を発表した。北東からの季節風や台風周辺の湿った空気の影響。基隆北海岸や北部・桃園市、北東部・宜蘭県には「豪雨」特報（24時間雨量が200ミリ以上または3時間雨量が100ミリ以上）、北部・新竹県、東部の離島・蘭嶼、緑島には「大雨」特報（24時間雨量が80ミリ以上または1時間雨量が40ミリ以上）を出した。



短時間に集中的に降る雨や強い風に注意を促し、低い地域での浸水や山地での山崩れ、落石、土石流、河川の増水に警戒を呼びかけている。



（黄巧雯／編集：荘麗玲）