「フェラーリではなくホンダ・シビックだ」前田ら欠場、旗手は好機逸で衝撃の完敗…セルティック指揮官が語る「全てがなくなった」現状
10月19日に開催されたスコットランドリーグ第８節で、日本人４選手を擁する２位のセルティックが、12チーム中11位に沈むダンディーと敵地で対戦。旗手怜央が先発し、コンディション不良で日本代表を離脱した前田大然、新戦力で出場機会確保に苦労している山田新と稲村隼翔はベンチ外となったなか、０−２でまさかの完敗を喫した。
旗手はビッグチャンスを迎えるもモノにできず。71分にはペナルティエリア内で相手のハンドを誘って一度はPKの笛が吹かれたが、オン・フィールド・レビューの末にノーハンドで取り消しとなった。
リーグ４連覇中の絶対王者は、首位に立つハーツと勝点５差に。また、ヨーロッパリーグ（EL）では１分１敗と苦戦を強いられている。
現地紙『THE SCOTTISH Sun』によれば、セルティック在任２期目で計６季目に突入しているブレンダン・ロジャーズ監督は、「今がセルティック監督時代で最も厳しい、最も憂慮すべき時期か」と問われ、次のように答えた。
「シーズンを通して全てが直線的で順調とは限らない、それは確かだ。夏の移籍市場から続く課題だ。チームから多くの得点源、多くのゴールを失った。レースに臨むのにホンダ・シビックの鍵を渡されて『フェラーリのように走れ』と言うわけにはいかない。そんなことはありえない。だから状況が変わるまでは、私が解決策を見つけなければならない。
繰り返しになるが、得点力もスピードも、全てがなくなった。我々はより良くなる方法を見つけなければならない。どんな気持ちであろうと、私は道を見出す必要がある。チーム内であらゆる組み合わせを検討している。だが結局、低い位置で守備を固める相手を崩すには質が求められる。今シーズンの我々にとって、それが真の課題だ」
この後はヨーロッパリーグのシュトゥルム・グラーツ（オーストリア）戦を挟んで、ハーツとの直接対決だ。勝点差を縮められるか。弾みをつけるためにも、まずは今季EL初勝利を掴み取りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
