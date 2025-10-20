「フェラーリではなくホンダ・シビックだ」前田ら欠場、旗手は好機逸で衝撃の完敗…セルティック指揮官が語る「全てがなくなった」現状

「フェラーリではなくホンダ・シビックだ」前田ら欠場、旗手は好機逸で衝撃の完敗…セルティック指揮官が語る「全てがなくなった」現状