15時の日経平均は1499円高の4万9081円、ＳＢＧが324.25円押し上げ 15時の日経平均は1499円高の4万9081円、ＳＢＧが324.25円押し上げ

20日15時現在の日経平均株価は前週末比1499.66円（3.15％）高の4万9081.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1459、値下がりは123、変わらずは29と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは6銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を1銘柄で324.25円押し上げている。次いでファストリ <9983>が166.47円、アドテスト <6857>が150.84円、東エレク <8035>が123.23円、ＴＤＫ <6762>が58.84円と続いている。



マイナス寄与トップはベイカレント <6532>で、日経平均を4.38円押し下げ。次いで良品計画 <7453>が2.83円、住友鉱 <5713>が2.04円、住友ファーマ <4506>が0.4円、ルネサス <6723>が0.29円のマイナス寄与で続く。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は銀行で、以下、情報・通信、電気機器、ゴム製品、証券・商品、その他製品と続いている。



※15時0分3秒時点



株探ニュース

