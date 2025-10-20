6人組女性アイドルグループ「Toi Toi Toi」の橋本萌花が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。身長173センチというモデル体型に、ルビーレッドの衣装がよく映える。グループ最長身の彼女が語ったのは、かつて“背の高さ”を理由に夢を諦めかけた過去、そして再びステージに立つまでの物語だった。（「推し面」取材班）

4歳から始めた歌とダンス。夢はずっと、アーティストとしてスポットライトを浴びることだった。だが、成長するにつれ、周囲の視線は変わっていった。

「中学生のとき、夏休みの1カ月で7センチも伸びたんです。もう膝が痛くて（笑）」。笑いながら振り返るその姿の奥に、当時の苦悩がにじむ。背が高すぎる。それは、思春期の少女の夢にブレーキをかけるものだった。

時代はAKB48全盛。世間が求めるアイドル像は、どこにでもいるような普通の女の子だった。自分の身長を見て「無理だな」と夢を閉ざしていた。

選んだ舞台は、バーレスク東京。露出の多い衣装を身にまとい、華やかなステージで踊るショーガールとしての生活だった。

しかし、きらびやかな光の裏に、影は確かに存在していた。「本当は、歌を聴いてほしかった。でも、お客さんの耳には届いてないなって思う日も多かったんです」。水着のような衣装で踊りながら歌えば、「若いのにすごいね（笑）」と、皮肉交じりの言葉が飛んできた。SNSでは数字に振り回され、芸能系の高校の同級生たちは次々と仕事を決めていく。そんな現実にも直面した。

「私、何やってるんだろう」。その問いが、心の中で何度もこだました。

そんなある日、「Dark Idol」プロジェクトの存在を知った。傷を抱えた女性がもう一度ステージに立つというテーマに、自分の過去が重なった。「このグループに入りたい。絶対に受かりたい」。自分でも驚くほど強く思えたその感情が、また一歩を踏み出す原動力になった。

Toi Toi Toiとしてステージに立つ今、橋本は「かわいい」を全力で楽しんでいる。 「ずっとカッコいい系でやってきたので、人生で“かわいい”を表現するのは初めて。でも、今はすごく楽しいです。表情も歌い方も、全部が新鮮で刺激的」

ステージ衣装も、自ら進んで露出の多いものを選んでいるという。「スタイルやファッションが好きなので、堂々と見せることで自信にもなるし、それが誰かの勇気につながったら嬉しい。女の子に憧れられる存在になれるよう頑張っています」。美容や体づくりにも手を抜かない。休みの日もジム通いを欠かさず、グルテンフリーの食生活を続けている。

何より、橋本の芯を支えるのは、両親から教えられた言葉だ。

「頑張るな、楽しめ」

小さい頃からずっと言われてきた。頑張ろうと力めば力むほど、プレッシャーになる。でも、楽しもうと思えば無限大。「私の場合、それが歌とダンス。このアイドルという仕事は、私にとって両親の言葉を実感できるものなんです」

あの日、届かなかった歌声は、今、少しずつ届き始めている。橋本萌花はただまっすぐにステージへ立つ。

楽しむことを、忘れずに。