老舗・七條甘春堂からポケモンがモチーフの和菓子「ポケモン京菓子」３種が新発売！

慶応元年（1865年）から続く老舗京菓匠・七條甘春堂から、ポケモンをモチーフにした京菓子 「ポケモン京菓子」が新発売。

新作ゲーム「Pokémon LEGENDS Z-A」が発売されたばかりのポケモンですが、「ポケモン京菓子」は、子どもから大人まで幅広い世代に愛されているポケモンをモチーフにした和菓子です。

七條甘春堂では、2023年の秋から、春夏秋冬の季節ごとに、京の行事とそこから連想されるポケモンを京菓子で表現した商品を販売していますが、数量限定のため購入できなかった人も多くいる状況でした。

そこでこのほど、年間を通して楽しめるように、新しいポケモンも加えたポケモン京菓子を発売。

ポケモン上生菓子（4個入り）

上生菓子でピカチュウ・ホウオウ・ダーテング・ドオーを表現。上生菓子は、和菓子の伝統に培われた技法を用いて、四季や和歌などさまざまな事柄を題材にして表現したお菓子のこと。七條甘春堂の上生菓子は、京都東山の水と上質な材料を使って、職人が一つ一つ手づくりしています。

ポケモン麩焼き（3枚入り）

麩焼き煎餅でピカチュウ・コイキング・ホウオウと京の風景や和柄を表現。麩焼き煎餅とは、もち米から一枚一枚焼きあげた、優しい口どけが魅力の甘い煎餅です。絵は職人の手でていねいに描いています。

ポケモン干菓子

干菓子で雲錦(うんきん)模様とピカチュウを表現。桜(雲)と紅葉(錦)を一つの意匠に描いた模様を雲錦模様と言い、異なる季節の美しさを同時に表現しています。干菓子とは、水分が少ないお菓子の総称です。砂糖は四国の阿波・讃岐でつくられる純日本産砂糖「和三盆」を用いています。

また、干菓子の中でらくがん粉や和三盆糖を使う“打ち物”といわれるものは「木型」を使ってつくります。木型はひとつひとつ木型職人の技で手彫りされ、それ自体が伝統工芸品でもあります。

ポケモン麩焼き ・ポケモン干菓子は、10月25日（土）より店頭で販売。ポケモン上生菓子 は、2025年11月7日（金）から、毎月7日に販売。全商品、10月20日（月）よりオンラインにて販売を開始。店頭販売・オンライン販売方法は公式ホームページの詳細情報をご確認ください。

ポケモン京菓子

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.