¡¡½÷Í¥¤Î¿ùºé²Ö¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢£±£¹Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»äÀ¸³è¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þ¤ê¤ò¸«¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¿ùºé¤Ï¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤âÂç¹¥¤¡£¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯º¹¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¤òÂ£¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡µ¤¸¯¤¤¤ËÄ¹¤±¤¿¿ùºé¤À¤¬¡¢Çº¤ß¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£¡Ö»Å»ö¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¤È¿Í¤È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ²¿¤«£±¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤½¤ê¤ã¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÇº¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡£
¡ÖÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤«µá¤á¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»äÀ¸³è¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¿ùºé¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢¿©´ï½¸¤á¡£¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿©´ï¤ÏÂç¹¥¤¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤¹¤´¤¯½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡¤¤¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬¹¥¤¤À¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¥¢¥í¥Þ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¡£²È¤Ë¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥È¥¤¥ì°Ê³°¤Ë¤âÊª¤ò¤¢¤Þ¤êÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
