大谷が二刀流で衝撃の躍動

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。選手、メディア、ファンの誰もが驚く二刀流劇場だった。球団の重役たちも同じく衝撃を受けていたことを、米紙「USAトゥデイ」が伝えた。

ドジャースがワールドシリーズ進出を決めた夜、大谷は打っては約143メートルの特大弾を含む3本塁打、投げても7回途中無失点の好投を披露し、シリーズMVPに輝いた。敵味方関係なく、選手や関係者から絶賛の言葉があふれ出ていた。

「USAトゥデイ」の記事では、アンドリュー・フリードマン編成本部長のコメントが紹介された。大谷がこの日2本目となる場外弾をかっ飛ばした4回終了時点で、同本部長はチームのスレッドに「これはメジャーリーガーがポストシーズンでプレーした史上最高の4回だ。史上最高の4回だ」と書き込んだという。「そうしたら、もう1本ホームランを打った。『史上最高の6回。いや、7回だ』と書き込んだ。間違いなく野球史上最高のポストシーズンのパフォーマンスだったよ」と大絶賛している。

またスタン・カステン球団社長は「オフィスで何か仕事をしていたんだ。そしたら、記事にはできないような言葉を口にしてしまった。まあ、そういうことさ」とコメント。驚くべきプレーの数々を目の当たりにし、思わず出てしまったリアクションを告白していた。

大谷の投手復帰を支えた一人、マーク・プライアー投手コーチは「彼は信じられないような活躍を期待される場面に置かれるが、めったに期待を裏切らない。攻撃と守備の両面で試合に影響を与えられるのは、まさに驚異的だ。彼は『それが可能だ』と次世代に示そうとしているのだろう」「それは決して簡単ではないが、彼が道を切り開くのは本当にクールだ」と語り、「なんて夜だ」「なんてパフォーマンスだ」と繰り返したという。



（THE ANSWER編集部）