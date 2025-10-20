「首まわり気になる」40・50代に！【ユニクロ】ガバッと着るだけ！「優秀セーター」

寒さ対策に使えて、レイヤードコーデのアクセントにもなるタートルネックは、まさに秋冬コーデの“名脇役”。「冷えが気になる」「年齢が出やすい気がする」と首元をカバーしたい大人女性にとっても、頼もしい味方になってくれるアイテムです。そんなベーシックなアイテムなら【ユニクロ】に頼るのが正解かも。ユニクロの「タートルネックセーター」は、ゴワつきにくい素材感やお手入れの楽ちんさが魅力で、ワードローブにぜひ加えておきたいアイテムの一つ。在庫が揃っているうちに、ぜひ早めのチェックを。

上品な風合いと汎用性が魅力

【ユニクロ】「メリノリブタートルネックセーター」各\2,990（税込）

今回注目したのはこちら、上品な細リブのタートルネックセーター。毎年人気の定番アイテムで、公式サイトでは★4以上の評価を得ている実力派でもあります。人気の秘訣はなんといっても、公式サイトでも紹介される「なめらかな肌ざわり」。チクチク感が苦手な人でも取り入れやすく、秋冬らしいコーデに仕上げてくれます。13色の豊富なカラバリだから、色違いで揃えておくのもおすすめ。

1点投入で“すっきり見え”が狙える

全体が細リブになっているこのニットは、すっきり見えを狙える点も魅力。身体にほどよく沿うシルエットが、着ぶくれしがちな秋冬コーデをスマートな印象に導いてくれます。レイヤードスタイルでアレンジもしやすく、ベストやキャミソール、ビスチェを重ねれば首元から一気に旬顔のコーデに。加齢による首元のシワなども上手に隠してくれるのも頼りたくなるポイントのひとつかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M