１４日、見頃を迎えた敦煌市黄渠鎮のコトカケヤナギ林。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

【新華社敦煌10月20日】中国甘粛省敦煌市の莫高鎮、黄渠鎮などでコトカケヤナギの林が最も美しい時期を迎えた。日光に照らされた葉は黄金色に輝き、訪れる人を魅了している。

