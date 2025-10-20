史上最大の『チョコベビー』が登場 1600粒の“大人食い”が叶う
明治は、1965年11月5日の発売以来、世代を超えて愛され続けてきた『チョコベビー』が60周年を迎えることを記念し、2つの特別企画を実施する。
同商品は、手軽に持ち運べる小粒チョコとして幅広い世代に愛され続けてきた。誕生から60年を経た今も、その愛らしいフォルムと変わらないおいしさで、世代を超えて“みんなのおやつ”として親しまれている。
特別企画の1つ目は、史上最大サイズとなる『（祝）60周年記念品 夢の大容量！メガチョコベビーバケツ』の数量限定発売。2つ目は、60周年にちなんで60通りの楽しみ方を紹介する記念動画「チョコベビー食べ方60連発!!」の公開。
同社は、「きのこの山・たけのこの里 国民総選挙」など、これまでもお菓子を舞台にした“本気の遊び”で話題を生み出してきた。今回のチョコベビー60周年企画も、そんな“チョコベビーをもっと面白くする”挑戦となっている。
21日から発売される『（祝）60周年記念品 夢の大容量！メガチョコベビーバケツ』（税込2600円）は、通常サイズのチョコベビーが32グラム（約110粒程度）なのに対して、450グラム（1600粒）をぎっしり詰め込んだ特大バケツ仕様。チョコベビーを豪快にすくって食べられる、ユニークな体験型商品となっている。“みんなでわいわいシェア”してチョコベビーパーティーをするもよし、“一人で夢の大人食い”するもよし、いろいろなものにトッピングして楽しむもよし。バケツが空になったら、いつものチョコベビーを買って継ぎ足し補充も可能。いつまでもいつまでも、“無限チョコベビー”を体験することができる。
また、メガチョコベビーバケツの購入特典として、チョコベビー専用スコップがプレゼントされる。このためだけにチョコベビー好きの大人たちが本気で考えて設計された、遊び心の詰まったアイテム。チョコベビー専用スコップはチョコベビーをすくって口に運ぶときの“すくい心地”と“口当たり”を追求し、先端のサイズやカーブを何度も試作した。特に、角ばった部分が残らないようわずかな角度まで丁寧に微調整した点は、開発チームのこだわりの結晶。一部店舗で数量限定のプレゼントとなり、なくなり次第終了。
60周年記念動画「食べ方60連発!!」は、「チョコベビーって、こんなに食べ方あったの!?」と思わず突っ込みたくなる、60周年にちなんで“60通りの食べ方”を紹介するスペシャル動画。
子どもから大人まで登場し、定番から意外なアレンジまで、世代を超えて楽しめる内容となっている。同社のチョコの中で一番小さい『チョコベビー』には、実は大きなアレンジの余地がある。動画を見ながら、いろいろな方法でチョコベビーの食べ方を試すことができる。定番の食べ方から始まり、パーティーにぴったりのケーキアレンジ、カレーの隠し味、巨大モザイクアート、パルクール後の一粒まで。今回の動画では、小さな子どもと家族で分け合うシーンから、学生や若者カルチャーを切り取ったシーン、そして大人がほっと一息つくシーンまで、幅広い世代が登場。 “家族みんなで見ても楽しいし、SNS世代が友だちとシェアしても面白い”という、60年愛されてきたチョコベビーならではの世界観を映像化した。
