深澤辰哉、変装して行った祭りで“予想外の事態” だまされやすいSnow Manメンバー告白
9人組グループ・Snow Manの深澤辰哉が、あす21日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 美人すぎる市議の裏の顔スペシャル』に出演する。
【番組カット】街である人物から声をかけられた當間あみ
VTRでは市議会議員という立場を利用し、総額6億円以上の詐欺をはたらいた女の裏の顔と恐ろしい詐欺の手口に迫る。清楚なルックスと誠実そうな笑顔、はっきりと物言う毅然とした態度で“美人すぎる市議”と呼ばれ、写真集も発売するほどの話題を集めた市議の笑顔の裏にはもうひとつの顔があった。市議という肩書を利用して、恐ろしい詐欺を企てる。コロナ禍の非常事態に困っている人の弱みにつけ込んだ許されない手口が明らかになる。
スタジオでは、久しぶりに休みが続いているという深澤が、普段できないことをしようと地元の祭りへ行ったことを告白。そこで、帽子とメガネで変装して行った深澤に起きた予想外の事態を振り返る。
また、詐欺事件のVTRにちなんでSnow Manの中で一番だまされやすい人を笑福亭鶴瓶に尋ねられた深澤。向井康二の名前を挙げると、そのピュアな人柄を物語る驚きのエピソードを披露する。さらに、だまされにくいと太鼓判を押すメンバーについても語る。
當間あみは「この前、街で声をかけてもらえたんです」と話し出す。あまり機会がないため喜んでいたのもつかの間、相手になぜか見覚えがあったという。「会ったことがあるのかな？」と思い出したその人物のまさかの正体とはが明かされる。
平子（アルコ＆ピース）は、東京駅で修学旅行生の集団に遭遇。変装もしておらず、「気づかれるだろうな」と覚悟して歩いていると、案の定ざわつき始めたという。しかし、耳を傾けると、ある有名人に間違えられていたガッカリ体験を回想する。
