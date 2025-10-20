【きょうから】スタバの“黒猫フラペチーノ”がブラックver.に “猫耳チョコレート”がトッピングできるカスタマイズも
現在スターバックスでは『アサイー ベリー フラペチーノ』（通称：黒猫フラペチーノ）が全国に登場しているが、きょう・20日からチョコレートソースを増量した“ブラックver.”も新たに加わった。さらに、ホイップクリームが乗っているドリンクに“猫耳形チョコレート”を追加できるカスタマイズもスタートし、ハロウィン気分をより一層盛り上げるラインアップとなっている。
【写真】可愛すぎる！思ったより大きい”猫耳チョコレート”
『アサイー ベリー フラペチーノ』は、アサイーをベースにラズベリー、カシス、ブラックベリーを組み合わせた甘酸っぱいフラペチーノ。猫耳チョコレートがトッピングされた見た目のかわいさで話題となっているが、今回登場した“ブラックバージョン”では、黒猫のシルエットを表現したブラックショコラソースを増量。より濃厚なチョコレート感とカカオの深みを楽しめる仕様になっている。
ブラックショコラソースは、カカオのビターさとミックスベリーの酸味が絶妙に調和するよう開発された特製レシピ。ソースの量が増えることで、見た目にもよりダークで印象的な仕上がりとなり、まさに“黒猫”の名にふさわしい一杯に進化した。
また、ホイップクリームがトッピングされたドリンク限定で、“猫耳形チョコレート”を追加できる新カスタマイズが登場。これにより、『キャラメル フラペチーノ』や『ダーク モカ チップ フラペチーノ』などの定番メニューにも、黒猫モチーフのハロウィンアレンジを楽しむことができる。
