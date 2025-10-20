フリーアナウンサーの坐間妙子（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。第2子、第3子となる男女の双子を出産したことを報告した。

坐間アナは「先日、元気な女の子と男の子を出産しました」と報告。生まれたばかりの子供たちを抱くショットを公開した。

「去年2回の流産をし、体外受精も保険適用リミットの迫った5回目 上の娘も体外受精4回目だったので覚悟はしていましたが、なかなか長い道のりでした いつまで妊娠を継続できるか分からない恐怖と闘いながら、2回とも流産手術をさせてしまった先生に2人を取り上げていただきたくてがんばりました！」と伝えた。

「妊娠期間は、お腹がものすごい勢いで大きくなる中、職場のみなさんやママ友のみなさんにたくさん助けていただき…いつ管理入院になるかドキドキ過ごしましたが、結局出産の前日まで保育園の送迎に行き、保育士さんやママ友のみなさんに見送っていただきました あたたかく見守ってくださったみなさんに、感謝の気持ちでいっぱいです ありがとうございました！」と周囲への感謝を記した。

坐間はアナは津田塾大卒業後の2011年にエフエム群馬に入社。その後、15年に北陸放送に入社した。19年に気象予報士試験に合格し、20年1月に北陸放送を退社。同年3月からウェザーマップに所属。現在は日本テレビ「シューイチ」（土曜）などを担当している。

プライベートでは、22年3月に第1子妊娠を発表し、同年6月に仕事復帰した。