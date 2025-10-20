19日、南魚沼市の巻機山で40代の男性ら2人が遭難し、20日午前11時に40代の男性1人が救助されました。残る1人の捜索が続いています。



遭難したのは、巻機山で沢登りをしていた群馬県前橋市に住む40代の男性と60代の男性の2人です。



警察によりますと、19日午前11時半頃、40代の男性から「下ることも登ることもできなくなった」と消防へ通報がありました。



男性らは18日、4人で巻機山に向けて沢登りを開始しましたが、避難小屋まで到着できず、登山道で4人で一泊しました。





19日時点では、3人は避難小屋まで登ろうとしましたが、40代の男性1人は登ることができず救助を要請しました。けがはなく、食料も少量が残っていると話していたということです。警察は悪天候や時間が遅かったことから、救助を20日午前6時ごろから開始し、午前11時に40代の男性1人をヘリで救助しました。この男性にケガはありませんでした。一方、沢登りをしていた4人のうち2人はすでに自力で下山しています。捜索の続いている60代の男性は下山が困難となり山に取り残されている状態だということです。60代の男性とは連絡がとれていません。警察は、20日午後2時半時点で、悪天候のためヘリと地上部隊の捜索を引き上げています。捜索活動は21日も継続して行われる予定です。（20日午後4時40分更新）