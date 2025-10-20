2週間、入院していたママが帰宅すると、階段上から嬉しそうに２匹のパグがお出迎え♡足をジタバタと動かし、喜びが爆発している様子はInstagramで大きな話題となり、「感動しました」「嬉しくてジタバタしてる」「反応が可愛い！」といった声が寄せられました。

【動画：入院から帰宅し、２週間ぶりに『２匹の犬を呼んでみた』結果…もらい泣きしてしまう『おかえりなさいの光景』】

2週間の入院から帰宅したママ

Instagramアカウント「あぽとのえる(@apotonoel)」では、パグの「のえる」ちゃんと「あぽ」ちゃんの日常が投稿されています。

最近、ママが2週間ほど入院することになり、パパと3人で過ごしていたという２匹。そしてとうとう、ママが退院して帰宅する日がやってきました！

そして、階段下からあぽちゃんとのえるちゃんの名前を呼んでみることに。すると、ママが帰ってきた気配をすぐに察知したのか、階段上からは「チャッチャッチャッ」という小走りで駆け寄ってくる足音が！

そして……

階段の上からチラッと顔を覗かせてくれました！久しぶりの再会です。

喜びが溢れる姿にもらい泣き

飼い主さんが「可愛い～！」と言いながら階段を登っていくと、その姿に徐々に落ち着きがなくなる２匹。嬉しさですでに足をバタバタさせたり、その場で動き回ったりする様子も！

目の前までママがくると、暴れながら「おかえりなさい！」「会いたかったよ～！」とママに触れようと必死にアピール！

２匹ともしばらくママさんの手から離れることなく、しがみつくようにママの匂いを堪能していたようですよ。きっと突然、ママがいなくなってとても不安で寂しかったのでしょう。

久しぶりの再会に、嬉しさが爆発する２匹の様子を見て、もらい泣きしてしまうママさんなのでした。

感動の再会がInstagramで大反響！

2週間の入院生活を経て、帰宅時に大歓迎っぷりを見せてくれた２匹の様子は、 Instagramに投稿されると記事執筆時点で4万回以上も再生されています。

コメント欄には「感動しました」「嬉しくてジタバタしてる」「反応が可愛い！」などの声が寄せられ、２匹の素敵な反応に感動する人がたくさんいるようです。

Instagramアカウント「あぽとのえる」では、今回ご紹介したのえるちゃんとあぽちゃんの暮らしぶりが更新されています。個性的で賑やか、そしてのんびりとした日常は、画面越しに見ているだけでも癒されることでしょう。

のえるちゃん、あぽちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「あぽとのえる(@apotonoel)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。