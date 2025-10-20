9月25日に発売された頓知気さきなPHOTO STYLE BOOK『また明日！』（光文社）。本書の電子版が未公開カット5ページの特典付きで10月25日に発売される。

83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編は、１泊2日の熱海ひとり旅を、頓知気が撮って欲しかったというフォトグラファー・松岡一哲が撮影。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景のなかで撮影が行われた。

また熱海港からフェリーで30分ほどの初島では、紺碧の海や大自然を堪能するsy型も収録。温泉での水着姿では「天性の美少女感」を、ホテルの一室でのランジェリーカットでは「25歳の大人の表情」を披露。対照的な頓知気の魅力が詰まったグラビアとなっている。

全26ページにわたる読み物編では、素顔に迫るロングインタビューに加え「色」にこだわる頓知気が、さまざまな色の組み合わせをテーマに綴ったポエム企画や、100問100答なども収録。

電子版の発売に合わせ頓知気さきなは「スマホでいつでも読み返せる電子版は、紙の本と違ったよさがあります。本誌に掲載できなかった電子版限定のカットもナチュラルな表情の私が写っていますので、ぜひチェックしてみてください」とコメントしている。

