劇場版『チェンソーマン　レゼ篇』と「ROUND1」がコラボ　限定キャンペーンが開催決定

「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』×ROUND1 コラボキャンペーン」が10月24日（金）から開催される。

2025年9月に劇場公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』と、アミューズメントパーク「ROUND1」の開催が決定。キャンペーンの1つが「コラボメニュー」。全国のボウリングとカラオケ、91店舗でコラボメニューを販売されるほか、各店舗で販売する対象メニューを注文するとコラボメニュー限定ノベルティがプレゼントされる。

また全国のボウリング96店舗、カラオケ91店舗、ビリヤード47店舗、ダーツ75店舗、スポッチャ53店舗でコラボパックを販売。コラボパックを利用するとオリジナルB4プラマットといった限定ノベルティを配布。期間に応じてプラマットの絵柄が異なる仕様となっている。

そのほか町田店（東京都）の1店舗にて、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の装飾を施したコラボルームが展開されるほか、全国のボウリング96店舗にてボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができる。また任意のボウリング2ゲームスコアを登録して応募できる、スコアコンペキャンペーン実施店舗では、2ゲームスコア男性170点以上、女性140点以上達成するとノベルティがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）