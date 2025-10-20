上原浩治氏 （C）ORICON NewS inc.

　元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治氏（50）が20日、自身のSNSを更新。元巨人の高橋由伸氏（50）、村田真一氏（61）とのゴルフ満喫ショットを公開した。

　上原は「楽しかった想い出」と書き出し、4枚の写真を投稿。3人が笑顔で写る仲むつまじい3ショットや、同年代の上原と高橋のほほ笑ましい2ショット、村田との2ショットなどを披露している。

　「上手いに越したことはないけど、何より楽しいっていうのが一番だよね　仲間を大事に大切に!!」とつづり、ゴルフを満喫する楽しげな日常をシェアした。

　盟友の共演に、ファンからは「由伸さんと、もう一人はチュウさんか！」「浩治さんアンド由伸さん　最高です」「むっちゃいいです」「良いメンバーですね」などのコメントが寄せられている。