上原浩治、元巨人軍２人とゴルフ満喫 豪華３ショットにファン歓喜「由伸さんと、もう一人はチュウさんか！」「最高です」
元プロ野球選手で野球解説者の上原浩治氏（50）が20日、自身のSNSを更新。元巨人の高橋由伸氏（50）、村田真一氏（61）とのゴルフ満喫ショットを公開した。
【写真】上原浩治＆高橋由伸＆村田真一のゴルフ満喫3ショット
上原は「楽しかった想い出」と書き出し、4枚の写真を投稿。3人が笑顔で写る仲むつまじい3ショットや、同年代の上原と高橋のほほ笑ましい2ショット、村田との2ショットなどを披露している。
「上手いに越したことはないけど、何より楽しいっていうのが一番だよね 仲間を大事に大切に!!」とつづり、ゴルフを満喫する楽しげな日常をシェアした。
盟友の共演に、ファンからは「由伸さんと、もう一人はチュウさんか！」「浩治さんアンド由伸さん 最高です」「むっちゃいいです」「良いメンバーですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】上原浩治＆高橋由伸＆村田真一のゴルフ満喫3ショット
上原は「楽しかった想い出」と書き出し、4枚の写真を投稿。3人が笑顔で写る仲むつまじい3ショットや、同年代の上原と高橋のほほ笑ましい2ショット、村田との2ショットなどを披露している。
「上手いに越したことはないけど、何より楽しいっていうのが一番だよね 仲間を大事に大切に!!」とつづり、ゴルフを満喫する楽しげな日常をシェアした。
盟友の共演に、ファンからは「由伸さんと、もう一人はチュウさんか！」「浩治さんアンド由伸さん 最高です」「むっちゃいいです」「良いメンバーですね」などのコメントが寄せられている。