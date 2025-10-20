中国のGDP＝国内総生産が20日に発表され、7月から9月までの成長率は、去年の同じ時期と比べてプラス4.8パーセントに留まりました。

中国国家統計局が発表した7月から9月までのGDPの成長率は、去年の同じ時期と比べてプラス4.8％となり、前の期の5.2％から減速しました。個人消費はプラス3％と伸び悩み、消費の冷え込みが鮮明になりました。

特に打撃を受けているのはホテル業界。消費が減った分を取り戻そうと苦肉の策に出ています。

長谷川裕・NNN北京

「北京市内の高級ホテルなんですが、外に屋台が設置されています」

屋台が出ていたのは北京市内の5つ星ホテルの駐車場です。本来、ホテルのレストランで出す食事を屋台で提供。高級ホテルの味が安く味わえるとして、行列ができていました。

買い物客

「お金を稼ぎにくくなったと感じている。消費の意欲はなくなった」

ただ、ブランドの安売りで、その場しのぎに過ぎないとの指摘も出ています。

トランプ政権との貿易摩擦の再燃もささやかれ、景気の先行きは不透明感が増しています。

習近平政権は、20日から重要会議、四中全会を開きます。今後の成長持続に向け、抜本的な対策を打ち出せるかが焦点です。