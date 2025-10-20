「徳島ヴォルティス杯」（２０日、鳴門）

優勝戦が行われ、１号艇の常住蓮（２４）＝佐賀・１２６期・Ａ１＝がインから逃げ切って、今年６回目の優勝を飾った。

これで「目安」となる一般戦での優勝６回を達成し、来年３月に行われるＳＧ・第６１回ボートレースクラシック（２０２６年３月２４〜２９日・蒲郡）の出場に大きく前進した。

常住は２月の徳山一般戦を皮切りに、３月の住之江ルーキーシリーズ、５月のからつ一般戦、７月の下関一般戦、９月のからつルーキーシリーズで優勝を飾っており、今回の鳴門では、予選をオール３連対の活躍でトップ通過。５日目前半レースで６着に敗れたとはいえ、準優勝戦もあっさりイン逃げ、そしてフライング艇が出た波乱の優勝戦でもインからきっちり先マイで押し切った。

佐賀支部は峰竜太が若手を引っ張る形で次々と有望若手が登場。２０２０年５月にデビューした常住は、２０２４年３月に初優勝を飾ると一般戦で各地を席巻してきた。まだＳＧ出場はないだけに、このままいけば、来年３月のボートレースクラシックがＳＧデビューとなりそうだ。