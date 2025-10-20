国民的シリーズ「男はつらいよ」などで知られる映画監督の山田洋次氏（９４）が２０日、港区・東京タワーでメガホンをとった最新映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（１１月２１日公開）タクシーセレモニーに主演の倍賞千恵子（８４）、木村拓哉（５２）らと登場した。

同作は木村演じるタクシー運転手と、神奈川の高齢者施設へと移動するため乗車した倍賞の２人を、刻々と変化する東京を舞台に描くヒューマンドラマ。撮影中のエピソードとして、木村が「テクノロジーもすごく撮影手法として使わせてもらった」と回想。そして「プログラミングで時間がかかっても監督の早く撮りたい気持ち、モチベーションというか、エンジンが温まっていたその中で（スタッフの）『もう少々お待ちください』の声に『僕はテクノロジーではなくて僕は芝居を撮りに来たんだよ！』って。タクシーの中の僕も、後部座席の倍賞さんもその言葉を聞いた瞬間にすごく背筋が伸びたことを思い出しました」と振り返った。

山田監督は「そんなこと言ったかなぁ」と頭をかいたが、倍賞は「言いました、言いましたよ！」と語り「そのあと思わず（木村と）ハイタッチしましたね。でもそのくらい元気で。もっともっと、と撮影していましたよ」と撮影現場の様子を語ると、山田監督も「そうでしたかぁ」と笑った。