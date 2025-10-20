「サウンドバーガー」をモチーフにした限定オリジナルクッション(全4色)

オーディオテクニカは、直販サイトがオープンから5周年を迎えることを記念し、ポータブルレコードプレーヤー「サウンドバーガー」をモチーフにした限定オリジナルクッション(全4色)を制作。11月10日から12月11日までの期間中、直販サイトで8,000円(税込)以上購入すると、いずれか1点をプレゼントする。色の指定はできない。

また、10月20日より、SNSキャンペーンで同クッション4色セットが抽選で当たる企画を開始。11月10日からは公式オンラインストア限定製品で利用できる20% OFFクーポンも配布する。

SNSプレゼントキャンペーンの実施期間は10月20日～10月31日で、InstagramとXにて実施。応募条件を満たした人の中から抽選で、サウンドバーガークッションの4色セットをプレゼント。4色すべてが揃う特別なセットは、SNSキャンペーンだけの限定企画。詳細は公式Instagram・公式Xアカウントを参照のこと。

【20% OFF対象製品】

ワイヤレスターンテーブル「AT-LP120XBT-USB」 ワイヤレスターンテーブル「AT-LPW50BT RW」 ワイヤレスターンテーブル「AT-LP70XBT BS」 ワイヤレスターンテーブル「AT-LP60XBT WW」 ターンテーブル「AT-LPW30 BK」 USBミキサー「AT-UMX3 WH」 モニターヘッドフォン「ATH-M20x WH」