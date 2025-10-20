話題のPDRN配合！メディダーマのストレッチシートマスクで美肌ケア

美容医療発想で人気の「メディダーマ」から、リフトアップと弾力ケアが同時にできるシートマスクが登場！「糸リフト」や「サーモン注射（PDRN注射）」に着想を得たこの製品は、物理的な引き上げと美容成分のサポートを両立。たった1回の使用でも、フェイスラインの引き締めと肌の弾力感を実感できること間違いなし。2025年10月20日から、LOFTで先行販売開始♪

自宅で簡単に「糸リフト」効果を実感！

「メディダーマ ストレッチシートマスク」は、美容医療発想のスキンケアアイテム。糸リフト施術を受けたようなフェイスラインの引き上げを自宅で簡単に実現できる、画期的なシートマスクです。

伸縮性のあるシートがフェイスラインにぴったりフィットし、こめかみ方向へと引き上げてくれるため、使用後にはしっかりとした引き締まり感を実感できます。

たった1回の使用でも、目に見える効果が期待できるのが嬉しいポイント♪

PDRNと美容成分が肌のハリ・弾力をサポート



1枚入り

価格：495円

3枚入り

価格：1,485円

さらに注目したいのは、韓国美容医療で人気の「サーモン注射」に含まれるPDRN（DNA-Na）が高配合されていること。

PDRNは肌の弾力を高める効果があり、若々しい印象を与える美肌成分として注目されています。

さらに、レチノールやナイアシンアミド、エクソソームなど、透明感やハリ、うるおいをサポートする成分が複合的に配合されています。

なので肌の基盤をしっかりと整え、内側から輝くような健康的な肌へと導きます♪

フェイスラインの引き上げに特化したストレッチシートマスク



特にフェイスラインのたるみやあごの引き締めを気にしている方にぴったりな「メディダーマ ストレッチシートマスク」。

伸縮性のあるシートは、物理的に肌を引き上げながらPDRNなどの美容成分が肌に浸透し、しっかりサポートしてくれます。

使用後には、目に見えてリフトアップされた感覚と、弾力のある若々しい肌印象が期待でき、忙しい日々の中でも手軽にエイジングケアができるアイテムです。

若々しい肌を手に入れるための必需品！



「メディダーマ ストレッチシートマスク」は、美容医療発想のスキンケアアイテムとして、フェイスラインの引き上げと肌のハリ・弾力を同時にサポートしてくれる嬉しいアイテム。

PDRNやレチノールなど、豪華な美容成分が贅沢に配合されており、たった1回の使用で効果を実感できるのがポイントです。

自宅で簡単にリフトアップケアができるので、毎日のスキンケアに取り入れて、若々しい肌を手に入れましょう♡