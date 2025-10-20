Photo:中川真知子

VRを使ったアトラクションが好きです。

なんていうか、普通に楽しい。

CEATEC 2025にも、そんな楽しいVR展示がありました。

Photo:中川真知子

株式会社FORUM8（フォーラム8）のブースにあった宇宙のシミュレーターシステム展示。VRやソフトウェアを開発／提供して土木分野を支援する同社では、プロが訓練に使ったり、仕事を円滑にしたりするためのアイテムを体験できました。

その中でも一際目を引いたのが、国際宇宙ステーション「きぼう」での無重力遊泳を疑似体験する回転カプセル（？ ）。

大阪・関西万博ロボットエクスペリエンスにも出展されたシミュレーターなんですって。

GIF: 中川真知子

というわけで、グルングルン回ってきました。

回転ポッドの後ろに設置されたモニターに表示された映像が、私がVRでみている映像です。

ちなみに、無重力っぽい感じではありませんでした。

まぁ、私は無重力を経験したことがないので、「ぽい」か「ぽくないか」の判断すらできないんですが…。

容赦無く回転するので、普通に気持ち悪くなりました。話には聞いていたけれど、こんなに簡単に酔うんだなぁ。宇宙への憧れが減ったと同時に、宇宙飛行士に対するリスペクトが増えました。

次が、月面探査機の操縦体験。

GIF: 中川真知子

こちらは大きな発見がありました。JAXAから提供されたデータを元に設定してあるらしいのですが、めちゃくちゃ運転しづらかったです。

月の重力は地球の1/6。だから、ちょっとした凸凹で探査機が宙に浮くんです。

それを理解せずにハンドル操作してしまうと、着地した際にバランスを崩してハンドルを取られます。びっくりするほどガタガタ揺れて、こちらでも普通に気持ちが悪くなりました。運転は好きだから結構やれると思っていましたが、月面の荒さは想像以上でした。

経験しておいてよかった。

最後が宇宙建設の練習。

GIF: 中川真知子

やはり1/6の重力が難易度を上げてきます。

まぁ、私は地球でもショベルカーを操縦したことがないので、どれくらい難しくなったのかなんて分かりませんが。

慣れればやれないことはないのかもしれませんが、時間をかけて訓練する必要があると感じました。

見聞きするだけではわからなかったことが理解できて本当に楽しかったです。地球も宇宙も、こういう技術に支えられているんだなぁ。

それにしても、技術者ってすごい。

Source: フォーラムエイト