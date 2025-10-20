「おやつで釣って捕まえようとしたら明らかに怪しがってる」



【動画】猫が見えないご馳走をパクパク…(笑)これぞ“エアーパクパク”だ

そんなコメントとともに投稿された写真には、じっと疑わしげな視線を向けるマンチカンの「ひまり」ちゃん（5歳・女の子）の姿が写っていました。



「おやつは欲しいけど、なにか裏があるのでは…」と心の声が聞こえてきそうな表情。ジト目で飼い主さんを見つめる姿に、1.9万件超の“いいね”が集まり、多くの人を惹きつけました。投稿したのは、Xユーザー・亀ぽまさん（@himaritomugi）。今回、そのときの様子を詳しく伺いました。



そう簡単には釣られない！ 賢さ全開の姿に爆笑続出

ーー当時の状況について教えてください。



「ひまりは右目に目やにがよく溜まるんです。このときも気になって拭こうと思ったのですが、なかなか捕まえられなくて。そこでおやつで釣ろうとしたのですが、魂胆が透けていたのか怪しまれていました。普段ならすぐ飛びついてくるんですけどね」



ーーこの光景を目にした感想は？



「なぜバレた！と思いました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「怪しみながらもおやつは食べて、結果的に捕まりました」



ーーひまちゃんは、ふだんどのような様子ですか。



「自分の好きな言葉はちゃんと理解して喜ぶのですが、嫌なことになると絶対に聞こえているはずなのに聞こえないふりをします」



ひまりちゃんの何もかも察したような表情に、思わず笑みがこぼれる声が相次いでいます。



「見透かされてますね」

「その手は食わんぞ！」

「目がムッてなってる」

「ひまちゃん頭良いねー」

「ご主人様…バレバレですよ」

「そのくらいでは釣れません」

「さては何か企んでるな？と」

「疑いの眼差しで見られてますね」

「絶対怪しいニャ…（疑いの目）」

「おやつで釣ろうなんて100万年早いでつよ」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）