¡ÖÀ¯¼£²È¤Îº¢¤è¤ê¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¡Ä¡×¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁêàÈá·à¤ÎÁíºÛá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö´é¿§¤âÎÉ¤¯°Â¿´¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÎéµ·Àµ¤·¤¤¡×¤È·ãÎå¤¹¤ëÀ¼¤â¡Ä
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ«³ÀÄ÷°ì¸µÁíºÛ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ«³À¸µÁíºÛ¤ËÁíºÛÁª¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤´°§»¢¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÞ»þÂå¤Î¸¶ÅÀ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âËº¤ì¤º¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÎÏ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢²º¤ä¤«É½¾ð¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ÎÃ«³À¸µÁíºÛ¤È¤Î2S¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃ«³À¤µ¤ó¤¬¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡ÖÀ¯¼£²È¤Îº¢¤è¤ê¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê´é¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÃ«³À¤µ¤ó¤¸¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎéµ·Àµ¤·¤¤¤È¤³¤í¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö´é¿§¤âÎÉ¤¯°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ã«³À¸µÁíºÛ¤Ï¾®Àô½ã°ìÏºÆâ³Õ¤ÇÂç¿Ã¤òÎòÇ¤¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÌîÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿2009Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ï»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯àÈá·à¤ÎÁíºÛá¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´´»öÄ¹»þÂå¤Î16Ç¯¤Ë¼ñÌ£¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¡¢ðô¿ñÂ»½ý¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤ÆÆþ±¡¡£17Ç¯¤ËÀ¯³¦°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£