40歳・坐間妙子アナ、双子の出産を報告 「去年2回の流産」振り返り、『シューイチ』など出演
アナウンサーで気象予報士の坐間妙子（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。男の子と女の子の双子を出産したと報告した。
【写真】『シューイチ』など出演、双子と3ショットの坐間妙子アナ
投稿で「先日、元気な女の子と男の子を出産しました」と報告。双子を抱いた3ショットを公開した。
出産までに「去年2回の流産をし、体外受精も保険適用リミットの迫った5回目」「上の娘も体外受精4回目だったので覚悟はしていましたが、なかなか長い道のりでした」と振り返った。
また「いつまで妊娠を継続できるか分からない恐怖と闘いながら、2回とも流産手術をさせてしまった先生に2人を取り上げていただきたくてがんばりました！」とつづった。
双子の妊娠期間は「お腹がものすごい勢いで大きくなる中、職場のみなさんやママ友のみなさんにたくさん助けていただき…」と感謝。「いつ管理入院になるかドキドキ過ごしましたが、結局出産の前日まで保育園の送迎に行き、保育士さんやママ友のみなさんに見送っていただきました」とし、「あたたかく見守ってくださったみなさんに、感謝の気持ちでいっぱいです」「ありがとうございました！」とつづり、最後に「これから仕事と３人の子育て、がんばります！」と意気込んだ。
坐間は、1985年6月23日生まれ、群馬県出身。大学卒業後、エフエム群馬と北陸放送（石川県）で計9年間、アナウンサーとして勤務する。在職中に防災士と気象予報士を取得し、2020年からウェザーマップに所属。フリーアナウンサーや、お天気キャスターなどで活動している。日本テレビ系『シューイチ』（土曜）、TBSラジオ『大島由香里 Brand-New Morning』『森本毅郎スタンバイ』『パンサー向井の#ふらっと』『金曜ボイスログ』などを担当。
