『クランチアーモンドキャラメル』

　ハーゲンダッツ ジャパンは、ミニカップ『クランチアーモンドキャラメル』を21日より期間限定にて全国で新発売する。

【写真】とろ〜りキャラメルソースがたっぷり！『クランチアーモンドキャラメル』

　同商品は、カリカリ食感が楽しいキャンディングアーモンドに、濃厚な味わいのキャラメルを組み合わせた。秋冬にぴったりな、ぜいたくでやみつきになる味わいのアイスクリーム。

　近年、食感の楽しさからナッツスイーツが注目を集めている。今回、秋冬の季節にぴったりの濃厚な味わいのキャラメルとの組み合わせに着目。キャラメルアイスクリームの中に、カリカリ食感が楽しめるアーモンドを散りばめた。また、天面にはビターな味わいでとろ〜りとしたキャラメルソースを広げ、見た目からもぜいたくな気分を感じられる。

　アーモンドは砕いて飴掛けし、さらにホワイトチョコレートで包み込むダブルコーティング製法を採用することで、アイスクリームの中でもカリッとした食感が楽しめるよう仕上げた。炒りたてのような香ばしさと程良い塩味がクセになる味わいとなっている。

　キャラメルアイスクリームは、甘く濃厚な味わいに。塩味のきいたアーモンドと程良い苦味のあるキャラメルソースとの、絶妙なバランスを堪能できる。

　天面には、ほろ苦い味わいが特長のとろ〜りとしたキャラメルソースを広げている。蓋を開けた瞬間から、心が躍り、見た目からもぜいたく感を楽しめる。