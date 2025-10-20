公明党の斉藤鉄夫代表が20日、外国特派員協会で会見し、国会議員の定数削減について「比例区を減らすなら同時に小選挙区も減らすべき。小選挙区30、比例区20削減が妥当」と述べました。

【映像】外国記者に通訳を交えて答える斉藤鉄夫代表

斉藤代表の発言は以下のとおりです。

「公明党としては衆議院の定数削減の議論そのものには反対しません。しかし比例区を減らすのであれば小選挙区の数も同時に減らすべきと考えます。その軸は2つ、1つは民意の集約を果たす小選挙区、2つめは小選挙区だけでは救い切れない民意の反映を目的とする比例区です。

50議席を削減するならば小選挙区30、比例区20削減するということが妥当だと思います。一方で比例区のみ50削減案は、この基本理念を無視しているのみならず、民意の多様化という今の時代の真逆を行くものです。少数意見のすくい取りができなくなります。そもそも選挙制度という民主主義の根幹を特定の政党間だけで決めるのは極めて乱暴です。

今回いわゆる企業団体献金をどうするのか、政治とカネの問題が大きなテーマだったはずなんですが、いつの間にか定数削減という方に関心が移るような感じになっていく、それは今回の最も国民が関心を持っていることに対してのすり替えではないか、このように思います」（斉藤代表）

