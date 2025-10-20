女優・倍賞千恵子、俳優・木村拓哉が２０日、東京・港区の東京タワーで映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督、１１月２１日公開）のタクシーセレモニーに出席した。

山田洋次監督の最新作。２０２２年に日本公開されたフランス映画「パリタクシー」が原作で、東京を舞台にタクシー運転手・浩二（木村）と、人生の終活に向かう８５歳のマダム・すみれ（倍賞）によるヒューマンドラマを描く。

イベントでは劇中にも登場するタクシーを木村自ら運転し、東京タワーのふもとに登場。木村は颯爽（さっそう）と降車し、助手席の倍賞の腕を組んでエスコートし、会場からは大きな歓声が上がった。

主演の倍賞は、共演した木村の運転について「すごくまじめな方だし、運転もお上手なので安心して乗っていられました」と称賛。木村は「この車の運転は撮影以来なので懐かしいなと。降っていた雨もやんでくれて本当によかった」と、晴れやかな表情を見せた。

２人の共演は、スタジオジブリのアニメ映画「ハウルの動く城」（０４年）以来で、実写は初めて。倍賞は「『ハウル』の時は収録の大半がそれぞれで、プロデューサーに『せっかくなら木村さんと一日くらい一緒にアフレコさせて』とお願いした」と回想。「今回はタクシーの車内で毎日セリフのやりとりさせていただいて満足しました。すごい勉強家でまじめで優しい方だって知りました」と信頼感をのぞかせた。

木村は、倍賞との共演に「幼少の時から拝見していた方。しかも山田組の現場で倍賞さんと一緒に作業できるというのは、格別な思いを毎日させていただきました」と充実の表情。倍賞は照れくさそうに「そんなにしっかり言われると困っちゃうなあ。でも私も楽しく撮影させていただきました」と声を弾ませた。