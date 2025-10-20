プロサーファーの美人彼女に「可愛い」「スタイル良い」と反響 まりんく「ガルアワ」初ランウェイ「一生忘れない最高の思い出」【ガルアワ2025AW】
【モデルプレス＝2025/10/20】プロサーファー・村田嵐の美人彼女として話題を集めるまりんくが18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演。モデルプレスにコメントが到着し、初ランウェイを終えたあとの思いを明かした。
【写真】プロサーファーの美人彼女、美脚披露
まりんくは、プロサーファー・村田嵐の彼女。村田が父と活動している「村田親子」のYouTubeに登場し、美人彼女として話題を集めている。SNSでは、村田と一緒にサーフィンを楽しむ様子などカップルの日常を公開。TikTokの5万人達成を機に今年YouTubeも開設し、趣味のサーフィンのほか、美容面や日常のVlogなどを発信している。
今回のガルアワで初ランウェイとなったまりんくは、スパンコールデザインのワンショルダートップスにフェイクファーデザインのデニムジャケットを合わせたヴィンテージスタイルで登場。美しい脚を披露したショートパンツの上にレースのフリルスカートを重ね、ステージで存在感を発揮していた。
まりんくは、ランウェイ後に「今回のガールズアワードは私にとって初めてのランウェイでした！最初は歩き方も正しい姿勢も分からない状態だったので、本当に自分があの夢の舞台で歩けるのか不安でしたが、日々の練習や、周りのサポートもあり、当日は自分らしく堂々と歩くことができたと思っています！」とコメント。
「緊張よりも楽しみの方が全然大きくて一生忘れない最高の思い出になりました！」と達成感を滲ませ、「応援してくださったみなさまありがとうございました！」と感謝した。
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。約300人のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃った。MCを務めるのは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄。ドラマ「君がトクベツ」、映画「恋に至る病」のスペシャルステージも展開された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆プロサーファーの美人彼女・まりんくが初ランウェイ
◆まりんく「一生忘れない最高の思い出」
◆「ガルアワ2025 A/W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」
