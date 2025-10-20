雲南省紅河ハニ族イ族自治州蒙自市のスーパーで商品を選ぶ消費者。（９月１０日撮影、蒙自＝新華社配信／薛瑩瑩）

【新華社北京10月20日】中国国家統計局が20日発表した9月の社会消費財小売総額は前年同月比3.0％増の4兆1971億元（1元＝約21円）だった。うち自動車以外の消費財の小売売上高は3.2％増の3兆7260億元となった。1〜9月は前年同期比4.5％増の36兆5877億元で、自動車以外の消費財は4.9％増の32兆9954億元だった。

事業所の所在地別に見ると、都市部は2.9％増の3兆5783億元、農村部は4.0％増の6188億元。1〜9月は都市部が4.4％増の31兆6838億元、農村部が4.6％増の4兆9039億元となった。

小売売上高の内訳は商品小売りが3.3％増の3兆7462億元、飲食店収入が0.9％増の4509億元。1〜9月は商品小売りが4.6％増の32兆4888億元、飲食店収入が3.3％増の4兆989億元となった。うち限度額（主要事業の年間売上高500万元）以上の小売業者の売上高はコンビニエンスストアが6.4％増、スーパーマーケットが4.4％増、百貨店が0.9％増、専門店が4.8％増、高級専門店が1.5％増だった。

1〜9月のオンライン小売売上高は9.8％増の11兆2830億元。うち物販が6.5％増の9兆1528億元と社会消費財小売総額の25.0％を占めた。物販のうち、食品は15.1％、衣料品は2.8％、日用品は5.7％それぞれ増加した。