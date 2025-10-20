朝比奈彩、ご褒美に約90万「THE ROW」の“高級バッグ”購入を報告「めちゃくちゃ嬉しそう」「スタートから可愛すぎる」
モデル・俳優の朝比奈彩（32）が17日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、「The Row」のバッグを購入したことを報告した。
【写真】朝比奈彩が購入した約90万円の高級バッグ
「【購入品】ずっとずっと探していたバッグに巡り会えました！待望のTHEROW購入品！」と題した動画で、購入した「THE ROW Marlo 17 ディープブラウン」（約90万円）を紹介。ずっと欲しいと思っていたが、なかなか手に入らなかったそうで、動画には購入後のうれしそうな様子が捉えられている。
念願のバッグに朝比奈は「かわいい〜」と大興奮。ブラウンカラーを選んだ理由も明かし、何度も「かわいい！」と絶賛し、うれしさが止まらない様子を見せた。
購入しすぐに「私32になるから誕生日をかねて買ったっていうことだよな」と、自分へのご褒美も兼ねて買ったと、高級バッグ購入に心情を吐露している。
バッグ購入で喜ぶ姿を見た人からは「めちゃくちゃ嬉しそうだしめちゃくちゃお似合いだし幸せな気持ちになりました！」「スタートから可愛すぎる テンション上がってるのが凄く伝わりました」「自分へのご褒美も大事だし、また頑張れる源ですよね」などのコメントが寄せられていた。
【写真】朝比奈彩が購入した約90万円の高級バッグ
「【購入品】ずっとずっと探していたバッグに巡り会えました！待望のTHEROW購入品！」と題した動画で、購入した「THE ROW Marlo 17 ディープブラウン」（約90万円）を紹介。ずっと欲しいと思っていたが、なかなか手に入らなかったそうで、動画には購入後のうれしそうな様子が捉えられている。
購入しすぐに「私32になるから誕生日をかねて買ったっていうことだよな」と、自分へのご褒美も兼ねて買ったと、高級バッグ購入に心情を吐露している。
バッグ購入で喜ぶ姿を見た人からは「めちゃくちゃ嬉しそうだしめちゃくちゃお似合いだし幸せな気持ちになりました！」「スタートから可愛すぎる テンション上がってるのが凄く伝わりました」「自分へのご褒美も大事だし、また頑張れる源ですよね」などのコメントが寄せられていた。