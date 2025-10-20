ＴＢＳ系「ひるおび！」が２０日放送され、自民党と日本維新の会の連立政権で、維新が閣外協力する方針であることについて議論した。

番組では、両党は２０日夕にも連立政権合意文書に署名する見通しであることや、維新は閣僚や副大臣を出さない閣外協力であることを伝えた。

毎日新聞専門編集委員の佐藤千矢子氏は、吉村洋文代表が当初は閣内に入ることを明言していたと指摘。そのうえで「（維新内に）ちょっと慎重にいこうという意見がやっぱり強くて、最終的には吉村さんがそういう意見もくんで閣外にということで判断されたと聞いてます」と舞台裏を明かした。

するとＭＣの恵俊彰が「ということは岩田さん、結婚しました。一緒に住むけど部屋は別々ねっていう感じですか？」と突如、夫婦の寝室に例えて尋ねたが、ＴＢＳ報道局政治部長の岩田夏弥氏は「そこまで仲が悪いわけじゃない」と困惑気味で苦笑い。ド滑りした恵は「すいません。僕のたとえが正しいかどうか分かんないですけど…」と話した。

ゲストの自民党政調会長代理の田村憲久衆院議員は「閣内に入りますとね、責任がもう一段重くなるんですよ、内閣を形成してますから、自分の省だけじゃないんですよね。閣議で決定したことだけじゃなく他の省のことも責任を共同で持つんですね。ここに入るっていうのはもう一段、結びつきが強くなるのは間違いないと思います」と閣内に入ることの意味を解説。「まだ出さないというのは基本的には信頼しているんだけど、もう少しお互いに信頼感を醸成しましょうと。そういうところなのかなと」と私見を述べた。

すると、またしても恵が「別々の部屋だけどカギはかけてないよと？」とたとえ話を持ち出したが、田村氏は「それもよく分からない」とダメ出し。

スタジオから失笑が漏れると、恵は「それは分からないですね。自分で言ってて分からない。いつでも入ってきていいからっていうことかなと思ったりとか…」と苦笑い。田村氏から「仲良くたってカギかける家庭はありますから。それぞれ家庭の形ですから」とフォローされていた。

恵が「だから連立にもいろんな形があるっていうことですかねえ」とまとめようとしたところ、南波雅俊アナウンサーが「もしかしたらカギ開いてるかもしれないという…」とまさかの蒸し返し。恵は慌てて「そこはいいんじゃないですか！南波さんはそこ入ってきちゃダメ！」と制止していた。