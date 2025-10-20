浦和が一部選手への誹謗中傷問題に再び呼びかけ「絶対におやめください」
浦和レッズは20日、公式Xを通じて選手に対するSNS上での誹謗中傷を行わないように改めて求めた。
クラブは9月下旬に「一部選手の個人ソーシャルメディア(SNS)アカウントに対し、ダイレクトメッセージやコメントを通じて、人格を傷つけるような誹謗中傷を複数確認しております」と報告し、「当事者の心身に影響を及ぼすだけでなく、批判や叱咤激励の範囲を超えた、尊厳を脅かす明白な人権侵害です」と断じて誹謗中傷を行わないように求める声明を発表していた。
しかし今回、「再び一部選手のSNSアカウントに対して、誹謗中傷と受け取れる内容を複数確認しております」と問題が続いていることを報告。続けて「これらの行為を断じて容認いたしません。誹謗中傷、あるいはそのように受け取られかねない行為は絶対におやめくださいますよう、あらためてお願い申し上げます」と呼びかけた。
