「ワクワクする道に挑戦したかった」。恩師の言葉も後押しに、長身と抜群のスピードを備えた近江DF藤田准也が岐阜入り!

「ワクワクする道に挑戦したかった」。恩師の言葉も後押しに、長身と抜群のスピードを備えた近江DF藤田准也が岐阜入り!