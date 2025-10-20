「ワクワクする道に挑戦したかった」。恩師の言葉も後押しに、長身と抜群のスピードを備えた近江DF藤田准也が岐阜入り!
FC岐阜は20日、近江高(滋賀)のDF藤田准也(3年)の来季加入が内定したと発表した。加入にあたって藤田は「1年目だからといってヒヨっていてはいけないので、がめつく選手と関わっていって、自分の良さを出していきたい。1対1の守備、スピード、裏へのパスで一気に局面を変えるプレーを見せていきたい」と意気込みを口にしている。
MF竹村俊二(立正大→讃岐)、DF山内舟征(関西学院大→琉球)、来季からザスパ群馬に加入するGK山田和季(現・関西大)とこれまでもJリーガーを輩出してきた近江だが、高卒のJリーガーは藤田が初めて。一昨年の選手権準優勝で話題を集めた近江のまた新たな歴史の1ページが刻まれた。
「あのサイズでスピードがある選手はなかなかいない。ポテンシャルは相当高い」と評するのは前田高孝監督で、184cmの大型ながらも50mのタイムは5秒9。昨年はプロ水準の最高速度32kmを計測したという。速さを生かした対人守備と広範囲を任せられるカバーリング、そして力強い持ち運びを武器に、1年生ながらも準優勝を果たした一昨年度の選手権でメンバー入り。2年目の昨年はチームに欠かせない戦力となり、3バックの右DFと右ウイングバックでプレーした。
最終学年を迎えた今年はピッチでの存在感が増している。「2年生の頃は3年生に付いていくだけだったのですが、3年生になってからはやらなアカンという気持ちが人一倍強くなった。考える量も増えた結果、成功する回数が増えて、自信が付きつつある」。
熱視線を送る大学も多く、藤田自身も当初は進学を視野に入れていたが、6月のインターハイ予選で人生の転機を迎えた。FC岐阜強化チームを務める神田勝夫氏は前田監督がアルビレックス新潟シンガポールでプレーしていた当時の強化部長だった人物。そうした縁もあってインターハイ予選の準決勝に訪れたところ、藤田のプレーが目に留まり、練習参加のオファーが届いた。
6月半ばには1週間の日程で練習に参加。「パスの質が高く、どちらの足に付けるかまで拘っていた。CBとして相手に食らいついたら、その奥に出してきたり、ボール状況を見て狙っている逆を突いてきた。見ている範囲が広く、出した後の繋がりも速い。クロスボールの質も高く、DFラインからすると嫌なところに入れてくる」。
そう振り返ったようにプロのレベルに戸惑いも感じたが、長所である1対1の守備と速さはプロでもやっていける手応えを感じた。また、DF外山凌が練習後に1対1の自主練に付き合い「もう少し詰めた方が良いよ」とアドバイスしてくれたことが嬉しかったという。「1対1で勝たせてもらい、自信を付けさせてもらった」。
ポテンシャルの高さが認められ、すぐさま正式オファーが届いたが、高卒でプロの世界に飛び込むのはそう簡単ではない。大学進学と悩む藤田に対し、前田監督は自身が歩んできたこれまでの人生を踏まえ、こんな言葉を投げかけたという。
「僕自身も高卒でプロに行ってから大学に行きましたから。今は人生が長い。彼らの頃には70歳、75歳ぐらいまで仕事をしている時代。大学に行って4年後プロからオファーありませんでした。じゃ、あの時に行っておけば良かったと思うぐらいなら高卒で行った方が良い。30歳で大学へ行って、そこから一般企業に就職しても良い。今自分が本当に何をしたいかを大事にした方が良いと伝えました」。
藤田は自身が下した決断についてこう口にする。「人生は一度きりなのでワクワクする道に挑戦したかった。小さい頃からの夢を叶えて、そこから成長できる部分があると思うので覚悟を決めました。監督からは『こんなチャンスはない。J3から1つずつ上がっていくとなかなか味わえない経験ができるぞ』と言われたのも大きく、覚悟を決めました」。
練習参加した際、見学に訪れたファンの人たちから「FC岐阜に来てくれたら嬉しい」と言ってもらい、「温かい人がたくさんいるなという印象を受けた」という。「チームメイトに絶対的な安心感を与えられる選手になりたい。“アイツが後ろにいれば絶対に止めてくれる”と信頼してもらえる選手を目指したい」と長良川の舞台で活躍する日を心待ちにしている。
(取材・文 森田将義)
MF竹村俊二(立正大→讃岐)、DF山内舟征(関西学院大→琉球)、来季からザスパ群馬に加入するGK山田和季(現・関西大)とこれまでもJリーガーを輩出してきた近江だが、高卒のJリーガーは藤田が初めて。一昨年の選手権準優勝で話題を集めた近江のまた新たな歴史の1ページが刻まれた。
最終学年を迎えた今年はピッチでの存在感が増している。「2年生の頃は3年生に付いていくだけだったのですが、3年生になってからはやらなアカンという気持ちが人一倍強くなった。考える量も増えた結果、成功する回数が増えて、自信が付きつつある」。
熱視線を送る大学も多く、藤田自身も当初は進学を視野に入れていたが、6月のインターハイ予選で人生の転機を迎えた。FC岐阜強化チームを務める神田勝夫氏は前田監督がアルビレックス新潟シンガポールでプレーしていた当時の強化部長だった人物。そうした縁もあってインターハイ予選の準決勝に訪れたところ、藤田のプレーが目に留まり、練習参加のオファーが届いた。
6月半ばには1週間の日程で練習に参加。「パスの質が高く、どちらの足に付けるかまで拘っていた。CBとして相手に食らいついたら、その奥に出してきたり、ボール状況を見て狙っている逆を突いてきた。見ている範囲が広く、出した後の繋がりも速い。クロスボールの質も高く、DFラインからすると嫌なところに入れてくる」。
そう振り返ったようにプロのレベルに戸惑いも感じたが、長所である1対1の守備と速さはプロでもやっていける手応えを感じた。また、DF外山凌が練習後に1対1の自主練に付き合い「もう少し詰めた方が良いよ」とアドバイスしてくれたことが嬉しかったという。「1対1で勝たせてもらい、自信を付けさせてもらった」。
ポテンシャルの高さが認められ、すぐさま正式オファーが届いたが、高卒でプロの世界に飛び込むのはそう簡単ではない。大学進学と悩む藤田に対し、前田監督は自身が歩んできたこれまでの人生を踏まえ、こんな言葉を投げかけたという。
「僕自身も高卒でプロに行ってから大学に行きましたから。今は人生が長い。彼らの頃には70歳、75歳ぐらいまで仕事をしている時代。大学に行って4年後プロからオファーありませんでした。じゃ、あの時に行っておけば良かったと思うぐらいなら高卒で行った方が良い。30歳で大学へ行って、そこから一般企業に就職しても良い。今自分が本当に何をしたいかを大事にした方が良いと伝えました」。
藤田は自身が下した決断についてこう口にする。「人生は一度きりなのでワクワクする道に挑戦したかった。小さい頃からの夢を叶えて、そこから成長できる部分があると思うので覚悟を決めました。監督からは『こんなチャンスはない。J3から1つずつ上がっていくとなかなか味わえない経験ができるぞ』と言われたのも大きく、覚悟を決めました」。
練習参加した際、見学に訪れたファンの人たちから「FC岐阜に来てくれたら嬉しい」と言ってもらい、「温かい人がたくさんいるなという印象を受けた」という。「チームメイトに絶対的な安心感を与えられる選手になりたい。“アイツが後ろにいれば絶対に止めてくれる”と信頼してもらえる選手を目指したい」と長良川の舞台で活躍する日を心待ちにしている。
(取材・文 森田将義)