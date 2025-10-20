流経大柏“ダブルキャプテン”DF増田大空が磐田内定「これまで以上に覚悟と責任を持ち戦います」
ジュビロ磐田は20日、流通経済大柏高のDF増田大空(3年)が2026シーズン加入内定となったことを発表した。
増田は鹿島アントラーズつくばジュニアユース出身の早生まれ。今年6月にはU-17日本代表のスペイン遠征メンバーに選出された。今夏は全国高校総体優秀選手にも選ばれている。流経大柏は2人のキャプテンを置く「ダブルキャプテン」制度を採用しており、増田はその一人を担当している。
磐田は「チャンスメイクと高精度のキックを武器とするレフトサイドバック。左足から繰り出されるフィード、クロス、セットプレーから数多くの得点機を創出する。所属する流通経済大学付属柏高等学校ではダブルキャプテンの一角としてチームを牽引。プレーに気持ちを乗せ、仲間を鼓舞できるリーダーシップも光る」と伝えている。
以下、クラブ発表プロフィールとコメント
●DF増田大空
(ますだ・そら)
■生年月日
2008年1月13日(17歳)
■出身地
茨城県
■身長/体重
177cm/79kg
■経歴
鹿島つくばジュニア-鹿島つくばJrユース-流経大柏高
■コメント
「幼い頃から追いかけてきた夢、プロサッカー選手としてのキャリアをジュビロ磐田という伝統ある素晴らしいクラブで始められることを大変嬉しく、光栄に思います。これまでお世話になった指導者の方々、チームメイト、そして家族、関わってくださった全ての方々に感謝しています。一つでも多く恩返しができるよう日々努力してまいります。1日でも早くピッチに立ち、ジュビロ磐田の勝利に貢献できるようこれまで以上に覚悟と責任を持ち戦います。応援よろしくお願いします」
