ハクバ写真産業は10月17日に、展示会に適した日本製アルミ額縁「HFA-03」に2Lサイズ、およびA4／A3／A3ノビサイズに新色・ホワイトを追加発売する。



●位置決めのしやすい差し込み式



「HFA-03」は、細身のフレームとワイドマットが作品を引き立たせる、展示会などに適したアルミ製額縁。



コーナー金具のネジをゆるめることで短辺から出し入れが可能になる、位置決めのしやすい差し込み式フレームを採用するとともに、Vカットの中抜き加工によって額縁に奥行き感を与え、作品をより引き立たせる。



新たに発売された2Lサイズは、背面にスタンドを備えており、壁掛けと卓上どちらでも飾れる。カラーは、シルバー、ブラック（ホワイトマット）、ブラック、ホワイトの4色。価格は4690円。



新色のホワイトモデルが追加されたA4／A3／A3ノビサイズの価格は5830円から。