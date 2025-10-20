INI新冠番組『DELISH INI』Leminoにて独占配信決定！世界各地のレシピで料理対決

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが出演する新冠番組『DELISH INI』が、11月6日よりLemino(R)にて独占配信されることが決定した。

■試食を担当するのは、シークレットゲストとして登場するINIにゆかりのある人物！

日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズから誕生したJO1、INI、ME:Iら、LAPONE ENTERTAINMENTおよびLAPONE GIRLSに所属するアーティストのコンテンツが「LAPONE×Lemino」としてLeminoに集結。

このたび『JO1のSURVIVAL DICE』『DXTEEN ガムシャRush！』『ME:ISM』『IS:SUE around the WORLD』に続いて、INIの新番組『DELISH INI』の独占配信が決定した。

INIが世界各地で愛されるレシピで料理対決を繰り広げ、パフォーマンスだけでなく、料理の腕でも魅了できるかを競う『DELISH INI』。

試食を担当するのは、シークレットゲストとして登場する、INIにゆかりのある人物。料理と並行しながらのゲスト予想やゲストとのトークにも注目だ。

本番組の第1話は、広告付き無料配信にて視聴が可能。ぜひ、チェックしよう。

■配信情報

『DELISH INI』

11/06（木）17:00～ #1

11/13（木）19:00～ #2

出演：INI 他

※全6話予定

※#3以降のスケジュールは、別途Lemino公式SNSなどで告知

※配信形態：#1は広告付き無料配信、#2以降はLeminoプレミアムにて配信

■関連リンク

『DELISH INI』視聴ページ

https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNkYmM=3D?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202410_nr-delishini-1020

「LAPONE×Lemino」特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000026/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-LAPONElp-1020

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/