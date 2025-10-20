BTSのRM（アールエム）が自身のInstagramを更新。逞しいランニング姿から颯爽としたスーツスタイルまで、近況ショットを公開した。

【写真】BTS RMの逞しいランニング姿（1枚目）＆スーツスタイル（12枚目）／紺色スーツを美しく着こなすRM（7月の写真）

■BTS RMのお茶目な姿や美しい横顔など最新ショット披露

本投稿は、黒のノースリーブシャツにハーフパンツ姿で夜の街を走る後ろ姿からスタート。続いて、ヘッドホンをつけた横顔のモノクロショットが印象的に映る。

さらに、RMの感性に響いたアート作品の写真を挟みながら、車内で黒のタンクトップを着た素顔感あふれるショット（6枚目）や、壁際に飾られた作品の横で同じポーズをとるお茶目な姿（9枚目）も。

10枚目、響きの似た単語が書き連ねられたノートの写真には、「作詞しているのかな？」と推察するファンも。その後も、秋を感じさせる木々を背景にしたショット、グレーのスーツで大人の色気放つ自撮りショット（12枚目）、自転車に乗る足元ショットなど、計15枚にわたりRMの日常が切り取られている。

また、ストーリーズではスタジオのマイク写真をアップし、音楽制作が進行中であることも示唆し、ファンの期待感を高めている。

SNSでは、「オフの時間を沢山見せてくれて嬉しい！」「スポーツ＆芸術の秋を満喫してるね」「スーツ姿素敵すぎる」「地に足のついた生活ぶりが見える」「ノートの言葉がどんな曲になるのか楽しみ！」など、多くのコメントが寄せられている。

■写真：BTS RMの美しいスーツスタイル