FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が自身のInstagramを更新し、クルージング中のオフショット動画を披露した。

【動画】宮古島で白ワンピ姿でクルージングを楽しむFRUITS ZIPPER櫻井優衣

■櫻井優衣「このような未来が待ってるなんて思っていなかったよ、！」

本投稿は、「アイドル12周年目がはじまる日は、お仕事で宮古島にいました！事務所の皆さんとメンバーと一緒にクルージング」というコメント。白のキャミワンピース姿でシャンパンを片手に、風に髪をなびかせながらの優雅にクルージングを楽しむ姿を収めた動画を公開した。

櫻井は2013年10月にボーカルダンスユニット「ピンク・ベイビーズ」のメンバーとしてアイドル活動をスタート。その後、いくつかのグループでの活動を経て、2022年よりKAWAII LAB.から誕生したアイドルグループ「FRUITS ZIPPER」のミントグリーン担当として活動。9月19日にはシングル「キミのことが好きなわたしが好き」でソロでのメジャーデビューも果たしている。

さらに、「心から大好きだといえるグループとスタッフさんと一緒にお仕事ができて、こんな景色を生きてる中でみれるなんて！本当に感謝だなと思い、海を眺める時間が幸せでした。このような未来が待ってるなんて思っていなかったよ、！」と現在の心境を記している。

そして「歴が長いといってもふるっぱーに入ってからはじめてのことが多くて、レッスンの内容も経験もメンバーと同じスタートなことが多くて、経験よりも年数が上回っている感覚、、、だから数字がプレッシャーになることもあるけど、いろんな方向の学びがある人生は素敵で宝物です」と思いを綴り、「未熟ですがこれからも成長し続けられるよう精進してまいります！いつもありがとう」と意気込みと感謝の気持ちを伝えた。

SNSにはたくさんのお祝いコメントや「美しい天使がここに！」「優衣ちゃんキレイだ！」が集まっていた。

■宮古島のフェスにFRUITS ZIPPERが出演

10月18日に宮古島で開催された音楽フェス『MIYAKO ISLAND ROCK FESTIVAL 2025~SAVE THE SEA, SAVE THE SKY~』にFRUITS ZIPPERが出演。

「わたしの一番かわいいところ」「ぴゅあいんざわーるど」「ピポパポ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」など7曲を披露した。