TOMORROW X TOGETHER「Can′t Stop」MV公開
TOMORROW X TOGETHERの日本3rdアルバム『Starkissed』全曲の音源配信が、10月20日にスタート。併せて、タイトル曲「Can’t Stop」のMVが公開された。
■TOMORROW X TOGETHERメンバーのソロシーンに注目
タイトル曲「Can’t Stop」は、強烈なシンセサウンドとリズムがリードするエレクトロファンクナンバーで、力強く繊細なTOMORROW X TOGETHERの歌声と調和して独自の存在感を放っている。彼らがデビューアルバムから大事にしてきた“僕の名前を呼んで”というメッセージが“君の名前を呼び続ける(Can’t Stop Calling You)”と能動的に変化。さらに、“君の名前を呼んだ瞬間の未知なる力で君と一緒にこの世界を救いたい”と歌う。
「Can’t Stop」のMVは、ダイナミックさと繊細さが共存するTOMORROW X TOGETHERならではのパフォーマンスが楽しめる。メンバーのソロシーンでは、テニスの試合をしているSOOBINとBEOMGYU、ボウリング場で踊るYEONJUN、TAEHYUNのボクシング、HUENINGKAIのドラムなど、それぞれ異なるメンバーの姿が観られるのも注目だ。
序盤は思いにふけっていたりどこか自分を抑えていたりするような表情のメンバーが、後半では自身の感情や衝動を解放し澄んだ笑顔を浮かべているのが印象的で、その表情は限界を超えた自身への満足感にも見える。
アルバム『Starkissed』は10月22日にリリースとなり、当日は発売記念ショーケースを開催。このショーケースは、Weverse、ABEMA、Tiktokを通じてオンラインで視聴が可能だ。
(P)＆(C) BIGHIT MUSIC
■リリース情報
2025.10.20 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Starkissed』
2025.10.22 ON SALE
ALBUM『Starkissed』
■関連リンク
TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE
https://txt-official.jp/