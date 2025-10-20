10月17日、タレントの辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。『【夢空と過ごす日中】寝不足＆秋花粉!?で体調があまりよくないけど母は強し』と題した動画をアップしたが、そこで見せた辻の “異変” が話題となっている。

動画のタイトルにあるとおり、辻は体調不良で、動画冒頭では、寝室で横たわる辻の姿があった。

「辻さんは、寝ついた夢空ちゃんと添い寝しながら動画を回していました。マスク姿で登場した辻さんは、『鼻水と、気管支もやられている状態で』とつらそうな表情でコメント。なかなか寝てくれなかったと、夢空ちゃんの寝かしつけにも苦労したことを明かし、体調不良とともにかなり疲労が溜まっている様子でした」（芸能ジャーナリスト）

夢空ちゃんが起床後も着替えや授乳などを卒なくこなしていた辻。しかし、終始眠いとこぼしながら、育児を続けていた。そんなつらそうな姿が続く動画に、ファンからの心配の声が続々寄せられた。

《具合悪いならYouTube撮らないで寝ればいいのに》

《産後の無理は何年か後に現れるのでホントにゆっくりした方がいいです》

《夢ちゃんが寝たら一緒に寝ないと倒れるよ》

辻がYouTubeで見せるリアルな育児風景は、ファンも楽しみにしている一方、さすがにつらそうな姿は見ていられないようだった。そんな心配の声が集まりながらも、辻が配信を続ける理由を、前出の芸能ジャーナリストはこう語る。

「『辻ちゃんネル』が開設されたのは2019年5月。そこから動画は週3本は必ずアップされ、かなり高頻度で運営されてきました。辻さんはこのスタイルに強いこだわりがあり、どんなに忙しくてもそのルールを崩していないんです」

夢空ちゃんの妊娠が発覚後、つわりがひどかった時期にも更新ペースを下げることなくアップしていた辻。3月には動画内で、「週に3本っていうのは、絶対にやりたいって思っていたので、つわりで動けない日々が続いてたんですけど、気合でなんとか週3本、1〜2月、更新することができました」と語っていた。

「出産後もそのペースは変わることなく続いています。9月2日には、アップする予定だった動画がチェックに時間がかかり配信できないというトラブルが発生。しかし、緊急で生配信して対応するなど、更新頻度だけは意地でも守っているのです。5人の育児はハードそのもの。仕事とはいえ、少し力を抜いてもいいとは思いますが……」（前出・芸能ジャーナリスト）

辻の完璧主義が自らを苦しめなければいいのだが。