大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第2節の試合が10月18日（土）と19日（日）に行われた。

世界最高峰のリーグを目標に、昨シーズンより装い新たに始まったSVリーグは2025-26シーズンで2年目を迎えている。リーグのさらなるパワーアップに向け、各チームがどんな熱い戦いを見せるのかに注目が集まる。

開幕節を2連勝で終えたNECレッドロケッツ川崎は、開幕節をクインシーズ刈谷と戦って1勝1敗としていた群馬グリーンウイングスと対戦した。群馬はホームの声援を受けGAME1、GAME2ともに粘りを見せたものの力及ばず2連敗で、ファンに勝利を届けることができず。両日ともストレートで勝利したNEC川崎は前節から数えて4連勝とし、失セット0で第3節へと向かうことになった。

大阪マーヴェラスを相手に開幕節をアウェーで2連勝したヴィクトリーナ姫路。今節もアウェーでの戦いとなったが、東レアローズ滋賀相手にGAME1では野中瑠衣とカミーラ・ミンガルディが躍動、GAME2では野中と宮部藍梨、そしてイ・ジェヨンの3選手がバランス良く得点を決め、2連勝を飾った。両日ともデュースにもつれる接戦のセットがあったが、大事なところで取り切れず、悔しい2連敗を喫した東レ滋賀はこれで開幕4連敗に。初白星を目指して次節からの巻き返しに期待したいところだ。

埼玉上尾メディックスとＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズの対戦は、両日ともフルセットの激闘となった。GAME1ではブロック得点で勢いに乗る埼玉上尾と、サーブで攻めるKUROBEという戦いに。そしてGAME2では2セット先に連取されたところから、3、4セット目を取り返した埼玉上尾だったが、トータルディフェンスで粘り強さを見せたKUROBEにあと両日ともあと一歩及ばず。アウェーのKUROBEが激闘を制し2連勝をあげた。

開幕節で2連敗を喫した昨季女王の大阪マーヴェラスは、同じく2連敗中のアランマーレ山形とホームで対戦した。GAME1では志摩美古都と田中瑞稀、リセ・ファンヘッケを攻撃の軸にした大阪MVが1セット目を奪われるものの、2セット目から立て直してセットを連取し逆転で勝利。GAME2ではスターティングメンバーをGAME1からほとんど変更して臨んだ大阪MV。サイドのアタック決定率は決して高くなかったものの、A山形を抑え込んだ大阪MVがストレートで勝利を飾って今季2勝目をあげた。

そして、開幕節ではアウェーで埼玉上尾相手に2連敗としていたPFUブルーキャッツ石川かほくは、岡山シーガルズをホームで迎え撃った。GAME1、GAME2共にスタートから出場した川添美優とバルデス・メリーサを中心として得点を重ねたPFUが岡山を圧倒し、両日ストレートでの勝利を飾った。

その他、Astemoリヴァーレ茨城vsデンソーエアリービーズ、SAGA久光スプリングスvsクインシーズ刈谷の2試合が1勝1敗の痛み分けという結果となった。

次戦の第3節は、24日（金）と25日（土）にNEC川崎vs大阪MVの試合が、25日（土）と26日（日）にデンソーvsSAGA久光、群馬vsPFU、KUROBEvs刈谷、姫路vsA山形、岡山vs東レ滋賀の6カードが行われる。なお、埼玉上尾vsAstemoの第3節はスケジュールの関係で2026年2月21日（土）と22日（日）の日程で開催される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第2節 GAME1結果



群馬グリーンウイングス 0-3 NECレッドロケッツ川崎

（20-25、17-25、22-25）



埼玉上尾メディックス 2-3 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

（25-23、20-25、20-25、28-26、13-15）



PFUブルーキャッツ石川かほく 3-0 岡山シーガルズ

（25-20、25-21、25-14）



Astemoリヴァーレ茨城 0-3 デンソーエアリービーズ

（24-26、20-25、17-25）



大阪マーヴェラス 3-1 アランマーレ山形

（20-25、25-18、25-23、25-21）



SAGA久光スプリングス 1-3 クインシーズ刈谷

（25-21、23-25、26-28、20-25）



東レアローズ滋賀 1-3 ヴィクトリーナ姫路

（27-25、16-25、31-33、19-25）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第2節 GAME2結果



群馬グリーンウイングス 0-3 NECレッドロケッツ川崎

（22-25、15-25、23-25）



埼玉上尾メディックス 2-3 ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ

（21-25、19-25、26-24、25-21、10-15）



PFUブルーキャッツ石川かほく 3-0 岡山シーガルズ

（25-15、25-15、25-20）



Astemoリヴァーレ茨城 3-1 デンソーエアリービーズ

（25-22、19-25、25-22、25-16）



大阪マーヴェラス 3-0 アランマーレ山形

（25-21、25-21、25-16）



SAGA久光スプリングス 3-1 クインシーズ刈谷

（25-20、25-11、22-25、25-20）



東レアローズ滋賀 0-3 ヴィクトリーナ姫路

（27-29、20-25、24-26）