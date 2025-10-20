香港国際空港で、貨物機が滑走路を外れて海に転落した/Tyrone Siu/Reuters

香港（ＣＮＮ）香港国際空港で２０日未明、貨物機が滑走路を外れて海上に落下する事故があり、空港職員２人が死亡した。香港航空当局が明らかにした。

事故は現地時間の２０日午前３時５０分ごろ発生。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイから到着したトルコのＡＣＴ航空が運航するボーイング機が滑走路を外れ、機体が真っ二つに分裂した。

同機はその場にいた空港警備車両に衝突し、車両は海に投げ出されて、乗っていた２人が死亡した。

現場からの映像によると、機体は尾翼が折れた状態で一部が海に沈んでいる。機体の前部は操縦室の下が激しく損傷していた。

貨物機に搭乗していた乗員４人は現地の病院に搬送された。

香港航空当局によると、貨物機は着陸直前まで異常はみられなかった。操縦士からの支援要請もなかったとしている。

現場には消防車やボートなどが出動して対応を続けている。

空港の北滑走路は、機体を海から引き揚げるまで運航を中止した。

残る二つの滑走路は運用を続けており、同空港を利用する１０００便あまりに支障は出ない見通しだとしている。

事故を起こした貨物機はＡＣＴ航空がエミレーツ航空からリースして運航していた。エミレーツ航空によると、乗員は無事が確認された。同機に貨物は搭載されていなかった。