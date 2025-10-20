ÊÆÊÆCLUB¡¢¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¤Ë¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£40¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥¡¥ó¥»¥ì¥¯¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÈ¯Çä¤Ø
ÊÆÊÆCLUB¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ãÊÆÊÆÂç¶½¹Ô¡¡¿Í¾ð»æ¿áÀã¡ÁÍÙ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Á¡ä¤¬¡¢10·î19Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ï9·î26Æü¤Îºë¶Ì¸©¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢10·î£´¡¦5Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡¢10·î13¡¦14Æü¤Î°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Û¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢10·î18¡¦19Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢±ä¤Ù40000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï1Éô¤È2Éô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢1Éô¤Ç¤Ï¡ÈÇ¤¶¢¤â¤Î¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥¹¾®ÌîÅÄ¤ò¿ÆÊ¬¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢½Ð½ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥«¡¼¥ë¥¹¥â¡¼¥¡¼ÀÐ°æÊ±¤¹¤ë·»µ®Ê¬¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÀ£·à¤ò¼´¤Ë¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥å¤ÎMINAKO¤ÈMARI¤¬¤½¤ì¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
2Éô¤Ç¤Ï¡¢10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿BOX CD¡Ø°¦ÊÆ¡ÁFANtachy selection¡Á¡Ù¡Ê¥¢¥¤¥Þ¥¤ ¡Á¥Õ¥¡¥ó¥¿¥Á¡¼¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á¡Ë¥á¥É¥ì¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¡ÈÍÙ¤ê¡É¤ò³Ú¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¡ÖÏ²Ì¡Èô¹Ô¡×¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤ÈÊÆÊÆCLUB¤Î±éÁÕ¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ö66ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢½ÐÍè¤ë¤â¤ó¤Ï½ÐÍè¤ë¤ó¤À¤Ê¡£¡×¤È¥«¡¼¥ë¥¹¥â¡¼¥¡¼ÀÐ°æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖShake Hip!¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¹âÄ¬¤Î¤¦¤ÁÁ´31¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¡£
ÊÆÊÆCLUB¤Ï10·î22Æü¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿BOX CD¡Ø°¦ÊÆ¡ÁFANtachy selection¡Á¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥»¥ì¥¯¥È¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿40¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î²»¸»À©ºî¸½¾ìÌ©Ãå±ÇÁü¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÖÊÆ¥¹¥«¡¼¥Õ¡Ê¥Þ¥¤¥¹¥«¡¼¥Õ¡Ë¡×¤¬½é²óÈ×¤ËÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ãÊÆÊÆÂç¶½¹Ô¡¡¿Í¾ð»æ¿áÀã¡ÁÍÙ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Á¡ä
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
Âè°ìÉô
01. Ç¤¶¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ
02. ¿Í¾ð»æ¿áÀã
03. ¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤¦¤Ë¤«
04. Øá¥Î¼Ô
05. ÈÌ¼ã¤ÎÎÞ
06. ³åºÓ
07. çÓ¤á¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î
08. ·¯¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç
09. ¤ªÁ°¤ò¼é¤ë¤¼
10. FUNK FUJIYAMA
11. ±«¤Î¸æÆ²¶Ú
12. ¸æÍø±×
ÂèÆóÉô
13. °¦¤òÊÆ¤Æ
14. Ï²Ì¡Èô¹Ô (with¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º)
15. ¤Ò¤È¤ê (¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º)
16. À±¶õ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦¥ï¥´¥ó (BIG HORNS BEE)
17. Lollipop (¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥å)
18. ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥Á¡¼¥á¥É¥ì¡¼
19. °¦ Know ¥Þ¥¸¥Ã¥¯
20. Êú¤¤·¤á¤¿¤¤
21. I¡¦CAN¡¦BE
22. ²¶¿§¤Ë¤½¤Þ¤ì
23. °¦¤Ï¤Õ¤·¤®¤µ
24. ¤Ò¤È¤¹¤¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤
25. sûre danse
26. STYLISH WOMAN
27. °¦¤Ï¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤ë
28. OH! ÊÆ GOD!
29. ¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤!
30. MATA(C)TANA
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
31. Shake Hip!
¡Ø°¦ÊÆ ¡ÁFANtachy selection¡Á¡Ù
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
https://komekomeclub.lnk.to/aimai_FANtachy_selection
◾︎½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
3CD¡ÜBD¡ÜÊÆÊÆCLUB´Æ½¤¡ÖÊÆ¡×¥¹¥«¡¼¥Õ
¡ï13,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
◾︎ÄÌ¾ïÈ×¡§3CD
¡ï6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚCD¡Û
[DISC 1]
[DISC 2]KOME KOME WARSEXY POWERTIME STOP¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤« ¤³¤ì¤ÏËÍ¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«FUNK FUJIYAMAKung-Fu LadyPeeping TomFUNKY STARParadiseTransferJust U°¦¤Î»õ¥Ö¥é¥·¥»¥Ã¥È¥ª¥¤¥ª¥¤¥ª¥¤¡¡¥Þ¥É¥í¥¹¤µ¤ó¥Û¥Æ¥ë¤¯¤Á¤Ó¤ë
[DISC 3]·¯¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°¦ Know ¥Þ¥¸¥Ã¥¯°¦¤Ï¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤ëÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ±´¤ª¤¦¥¢¡¦¥Ö¥é¡¦¥«¥À¡¦¥Ö¥éChild¡Çs days memorySO COOLSTYLISH WOMANKISSING BLUEJUST MY FRIENDWE ARE MUSIC!
¡ÁAlbum Version¡Á²¶¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤°¦¤òÊÆ¤Æ
¡ÚBD¡Û
¡ãLucky Fes¡Ç25¡ä¡¼Behind the scenes & Live Digest¡¼
Ï²Ì¡Èô¹Ô
·¯¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç
¤¤¤È¤·¤Î¥¨¥ê¡¼
ÆüËÜ¤Î²Æ
Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê
¶¸¤ï¤»¤¿¤¤¤Î
Shake Hip!
¡ãÊÆÊÆÂç¶½¹Ô¡¡¿Í¾ð»æ¿áÀã¡ÁÍÙ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Á¡ä¡¼Sound Making Movie¡¼
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¢£Sony Music Shop¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¤ª¤Á¤ç¤³
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
¢£Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢£¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¢£ÊÆÊÆCLUB±þ±çÅ¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
±þ±çÅ¹ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/KOMEKOMECLUB/shoplist/251022/
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£